Frana Arona Meina: chiusa anche la strada per San Carlo. Encomio per il cittadino che ha sventato la tragedia

Frana Arona Meina: chiuso completamente il traffico veicolare anche in previsione delle piogge previste nel weekend..

Frana Arona Meina

“Nell’ambito di una riunione congiunta con Ufficio Tecnico, Polizia Stradale e Polizia Locale, Anas è giunta alla determinazione di dover chiudere completamente il traffico veicolare anche in direzione S.Carlo”. Ad annunciarlo il sindaco Federico Monti.

“L’ordinanza di chiusura totale deriva dal fatto che,a seguito dei rilievi eseguiti dal geologo, è emersa la particolare fragilità del sedime stradale sottostante ed in previsione delle forti piogge previste per venerdì e sabato, la cosa più sensata è quella di chiudere la strada.

Sucessivamente, una volta superato il fine settimana, si potranno verificare meglio le condizioni generali della strada, e se sarà possibile, si riaprirà il tratto verso S.Carlo. Ricordo che tutto il traffico in uscita ed in entrata della città sara’ dirottato su via Partigiani”.

Il segnalatore

Intanto il vicesindaco Alberto Gusmeroli è riuscito a rintracciare il cittadino che settimane fa aveva notato alcune crepe in strada dando il via alle segnalazioni ad Anas. Grazie a lui, di fatto, la strada era già chiusa quando è avvenuto il crollo. Si tratta dell’aronese Simone Ponti che riceverà un encomio in comune.