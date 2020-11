Gusmeroli: “Abbiamo acquistato otto macchine che uccidono il virus”

“Abbiamo acquistato otto macchine che uccidono il virus”. L’annuncio è stato dato dal vicesindaco Alberto Gusmeroli nella sua consueta diretta facebook del martedì.

I macchinari

“Abbiamo avviato un nuovo progetto oltre a quello dei mille tamponi ordinati per casa di riposo, Brum e Asilo nido – ha spiegato Gusmeroli – Ho conosciuto un aronese che commercializza macchine con tecnologia al plasma freddo che emettono ioni negativi. Funzionano un po’ come dei condizionatori che si possono spostare, accendere e spegnere. Queste macchine combattono tutti i virus: le si possono mettere in stanze di 50 metri e fanno fuori un po’ tutti i virus. L’università di Padova ha certificato che eliminano anche il virus del Covid.

Io sono dell’idea di prevenire: di non star fermi. Così con la casa di riposo abbiamo comprato otto di queste macchine che coprono 50 metri l’una. Ad esempio una verrà messa nella sala dove mangiano gli anziani. La stessa cosa vorrei farla per il Brum e l’asilo nido, per questo è già pronta una variazione di bilancio. E vorremmo poi estenderlo anche per le scuole materne: quelle aree diventeranno così Covid Free”.