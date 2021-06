Incidente sulla SS32 a Borgo Ticino: due feriti non gravi

L'episodio si è verificato verso le 13 di oggi, mercoledì 2 giugno: sono 2 i feriti non gravi.

Due feriti non gravi nell'incidente tra un'auto e una moto sulla SS32

A Borgo Ticino il traffico sulla SS32 è rimasto bloccato all'ora di pranzo. Risale infatti alle 13 di oggi, mercoledì 2 giugno, uno scontro tra un'auto e una moto, all'altezza dell'incrocio della Statale con la Provinciale per Castelletto Ticino. A quanto pare la moto stava procedendo in sorpasso sulla colonna, quando ha incrociato l'auto che usciva dall'incrocio. Sul posto sono intervenuti, oltre a due mezzi di soccorso della Croce rossa di Arona, anche i carabinieri. Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti a bordo della moto, che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi.