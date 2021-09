Manutenzione e monitoraggio Enel con l'elicottero: l'avviso del Comune di Oleggio Castello

A partire da ieri, martedì 31 agosto, e fino al 9 settembre Enel distribuzione è impegnata nel monitoraggio e nella manutenzione delle linee elettriche con un elicottero. L'avviso del Comune di Oleggio Castello alla cittadinanza.

Dal 31 agosto e fino al 9 settembre la società Enel Distribuzione è impegnata nel monitoraggio e nella manutenzione delle linee elettriche. Nelle operazioni è messo in campo un elicottero, che sorvolerà a bassa quota il territorio. Per questo motivo l'amministrazione di Oleggio Castello ha diramato un avviso volto a tranquillizzare la popolazione. Eccolo:

Enel Distribuzione ci informa che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e manutenzione delle linee elettriche MT, realizzeranno l'ispezione delle loro linee aeree con l'utilizzo dell'elicottero. L'operazione consiste nel sorvolo a bassa quota della linea con il mezzo aereo, per permettere la rilevazione visiva delle anomalie e la ripresa con videocamera della situazione dell'impianto. L'attività verrà realizzata a partire dal 31 agosto e indicativamente fino al 9 settembre p.v. nei territori Comunali delle Provincia di Novara tra cui il nostro. Tale situazione potrebbe essere fonte di allarme per i residenti nelle aree interessate dal servizio, i quali potrebbero rivolgersi a Voi per informazioni o segnalazioni. Enel Distribuzione è a disposizione per ogn informazione.