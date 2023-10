Massino Visconti e il Vergante in lutto per l'ultimo dei "lusciat"

Massino Visconti piange la scomparsa di Giuseppe Rossi, uno degli storici "lusciat", gli ombrellai resi celebri da una lunga tradizione nel Vergante.

Massino in lutto per Rossi

"Gli ultimi rintocchi delle sera di mercoledì 11 ottobre hanno annunciato la morte del nostro concittadino Giuseppe". Così da Massino Visconti i compaesani e amici di sempre iniziano il ricordo di Giuseppe Rossi, una figura conosciutissima non solo in paese ma anche in tutto il Vergante. Era infatti stato un ombrellaio, uno degli ultimi specialisti eredi di una grandissima tradizione del territorio.

"Era il patriarca del paese"

"Nella sua abitazione di Via Umberto 1° - continuano dal paese - assistito dal figlio Santino e dai congiunti, Giuseppe ci ha lasciati. Giuseppe era il “patriarca” del paese ed era una persona che ha sempre goduto di un'ottima salute e non è lontano il tempo che coadiuvava assiduamente il figlio e la nipote nell'azienda agricola di famiglia. Nel corso della sua lunga vita ha avuto modo di confrontarsi con innovazioni e cambiamenti epocali. Molti lo ricordano come un abile riparatore di ombrelli. L'ultimo dei “lusciat” di Massino. Ma Giuseppe non era solo un “lusciat”; era una persona molto intraprendente ed ingegnosa che sapeva affrontare la vita con spirito creativo. Tra l'altro, era sempre in prima fila per la creazione degli addobbi in occasione della festa patronale e delle varie ricorrenze religiose. Per la sua longevità e per la sua lucidità mentale a lui ci si rivolgeva anche per ricostruire fatti ed eventi del passato. Aveva un ottimo carattere ed una spontaneità che lo rendeva cordiale con tutti. La perdita della moglie, avvenuta alcuni anni fa, e della nuora poi, lo avevano moto rattristato ma, la vicinanza del figlio, della nipote e dei nipotini che lo adoravano, gli avevano ridato un po di serenità".

In tanti al suo funerale

Molti amici e conoscenti si uniscono in questo affettuoso saluto a Giuseppe che lascia, oltre al figlio Santino, la nipote Michela con il marito Sergio e i figli Pietro e Lucia. Le esequie si sono svolte venerdì 13 ottobre con la partecipazione di una moltitudine di parenti, amici e conoscenti dei paesi limitrofi.