Omicidio Dormelletto, il sindaco: "E' difficile trovare le parole"

Tragedia

Sonia Solinas è stata uccisa a coltellate in casa dal suo compagno che poi si è suicidato.

Una tragedia immane quella che ha colpito la piccola comunità di Dormelletto: Sonia Solinas, conosciutissima in paese, è stata uccisa a coltellate dal compagno Filippo Ferrari che poi si è tolto la vita.

Omicidio Suicidio a Dormelletto

"È difficile trovare le parole per descrivere il lutto che ha colpito la nostra Comunità - commenta il sindaco Lorena Vedovato - Siamo tutti increduli e scossi per ciò che è successo. È venuta a mancare tragicamente una donna dolce, buona, gentile. Ben voluta da tante persone che la conoscevano.

Il dolore delle famiglie è immenso. Tutta l'Amministrazione è vicina ai familiari di Sonia, per cui sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale".

La vittima, lo ricordiamo, è stata uccisa a coltellate nella sua casa in centro paese, proprio dietro al municipio. Il cadavere è stato trovato dalla madre preoccupata in quanto la figlia non si era presentata al Marconi Beach, suo posto di lavoro e nemmeno rispondeva al telefono. A ucciderla il compagno Filippo Ferrari che, una volta compiuto il terribile femminicidio, si è diretto nel verbano dove si è tolto la vita buttandosi da un ponte.

"Sempre sorridente, disponibile, una grande lavoratrice". Sono tanti i ricordi per lei su facebook. "Amavi tanto quella cucina, la tua mamma e tuo figlio". E ancora: "Voleva solo essere felice". Invece la sua vita si è fermata per mano dell'uomo che amava.

Lascia il figlio Alessandro di 22 anni.