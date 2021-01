Personaggi novaresi: come sarebbero in versione cartoon

Da qualche settimana, sui qualsiasi tipo di social network, sta spopolando la moda di pubblicare un’immagine del proprio viso in versione “Pixar”, ossia con i tratti somatici dei cartoon della famosa casa di produzione cinematografica statunitense (dal 2006 appartenente alla Walt Disney Company), autrice di cartoni animati come “Toy Story“, “Alla ricerca di Nemo“, “Cars“, “Coco” e del recentissimo “Soul“. Ma com’è possibile riprodurre la propria faccia in questo modo? Con la app che sta spopolando in questo momento, “ToonMe”, che ci siamo divertiti a usare per trasformare in versione cartoon alcuni “personaggi” di Novara e provincia.

Una vera e propria moda che da qualche settimana a questa parte sta spopolando su Facebook, Twitter, TikTok e Instagram.

Come si fa? Basta scaricare sul proprio smartphone in modo gratuito l’applicazione “ToonMe” da qualsiasi tipo di store digitale. Tra i tanti filtri suggeriti dall’app basterà selezionare quello che permette di convertire il tuo viso in cartone animato, caricare un’ immagine e il gioco é fatto.

SFOGLIA LA GALLERY PER GLI ALTRI PERSONAGGI!