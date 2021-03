Rifugio Miletta: “Non usate trappole per topi con colla, uccidono altri animali selvatici”

“Questo è il quinto uccellino che nel 2021 abbiamo scollato da una trappola per topi” fanno sapere dal Rifugio Miletta di Agrate Conturbia.

Le trappole

“Le trappole per topi con colla non uccidono solo i topi ma anche tanti altri animali selvatici. Vi chiediamo di non utilizzare trappole per topi con colla ma, se la convivenza con i piccoli roditori è impossibile, di catturarli con trappole che non uccidono nessun animale e successivamente di spostarli in una zona idonea: QUI UN ESEMPIO.

Se vi capitasse di trovare un uccellino incollato ad una trappola per topi, EVITATE DI TENTARE DI SCOLLARLO. Servono esperienza e prodotti specifici per evitare di fargli male e di danneggiargli ali e/o piumaggio, rendendogli poi impossibile volare nuovamente. Portate immediatamente l’animale al Centro di Recupero Animali Selvatici attivo nella provincia in cui vi trovate”.

Il Rifugio Miletta lancia anche un SOS: c’è bisogno di donatori. LEGGI QUI