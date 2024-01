Ruba in un ristorante di Castelletto: arrestato con addosso 6 palmari e 350 euro

Domenica 21 i militari del Comando Stazione Carabinieri di Castelletto Sopra Ticino (NO), a conclusione di accertamenti scaturiti a seguito di furto aggravato in concorso e danneggiamento, avvenuti nella decorsa notte in un noto ristorante della cittadina, traevano in arresto un uomo di nazionalità russa B.M., 28enne, in Italia senza fissa dimora.

Il furto

La pattuglia del Citato Comando, impegnata in servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata al contrasto dei reati predatori, notava verso le ore 01,50, l’uomo in atteggiamento sospetto percorrere a piedi la strada statale “del Sempione” che veniva fermato. I militari dopo aver sottoposto a perquisizione personale il sospettato, rinvenivano una cospicua refurtiva, composta da 6 palmari e denaro contante per circa 350,00 €, asportati nel corso della notte presso un noto ristorante del centro cittadino.

Ulteriori e speditivi accertamenti, supportati anche dall’analisi degli impianti di videosorveglianza, consentivano di risalire al presunto autore del fatto e confermare la presenza di un complice in corso di identificazione.

L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Arona, il giorno seguente veniva portato in carcere a Novara.