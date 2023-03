Si accascia sul palco e muore: "Giuliano, continua a cantare per noi da lassù"

Sgomento, dolore e un fiume di ricordi per la scomparsa improvvisa di Giuliano Pirali, per gli amici "Iano", stroncato a 55 anni da un malore la sera di sabato 4 marzo mentre si stava esibendo in un locale di Invorio Superiore, il Bar H. Cantante e musicista per passione Pirali lavorava alla Paolo Astori Spa, azienda metalmeccanica di Maggiate, frazione di Gattico. Viveva nel Milanese ma le sue radici erano a Paruzzaro, dove era nato e cresciuto e dove in tantissimi lo ricordano con affetto. Lascia la moglie e due figli.

Se n'è andati in pochi istanti

Era sul palco e stava cantando con la sua rock band, i Red House, quando un malore, probabilmente un un infarto, gli è stato fatale. Giuliano Pirali, 55enne, cantante e chitarrista all’improvviso si è accasciato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi di soccorrerlo di chi era presente alla serata e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un momento profondamente scioccante per i musicisti che in quel momento stavano condividendo il concerto con lui e per il numeroso pubblico presente.

Era la prima serata dopo una lunga pausa

Foto 1 di 3 Alcune immagini di Pirali con i Red House alcuni anni fa Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Quella di sabato non era una data qualunque ma rappresentava per Giuliano e i Red House una serata di reunion e di ritorno sulle scene dopo un lungo periodo di stop.

"Il 2022 è stato l'anno della reunion - spiegava la band sulla sua pagina social - e ci siamo esibiti con una formazione ridotta, con Gionata e Vittorio alla batteria ad aggiungersi a Giuliano e Marco. Abbiamo suonato in località montane e abbiamo chiuso la stagione con il RockForFer, durante il quale ci hanno raggiunti per una fantastica Jam Session amici ed ex membri della band. Dopo una pausa di riflessione abbiamo scelto il nuovo repertorio, riassestato la formazione e adesso non vediamo l'ora di tornare sul palco. Diamo il benvenuto ufficiale a Gionata (chitarra) e Roberto (batteria), quest'ultimo un ex RH... oltre a Giuliano, Alberto e Marco.

Pochi giorni dopo poi l'annuncio, carico di entusiasmo: "L'attesa è finita!!! Siamo lieti di annunciare che ci sono le prime date! A breve pubblicheremo gli eventi ma vi consigliamo di segnare in calendario il 4 marzo e il 22 di aprile".

Purtroppo però i bei progetti si sono infranti quella sera in quel locale e la data del 4 è rimasta l'ultima per Giuliano.

I ricordi

La notizia, accolta con incredulità e sgomento da tutti, ha sconvolto tante persone che conoscevano Giuliano e lo stimavano, come uomo e come artista. "Mi mancherà il tuo modo gioioso di cantare le canzoni... non ci sono parole" ha scritto un amico sui social. E ancora: "Addio grande Iano....R.i.p. continua a cantare insieme agli angeli.....sei stata una grande persona" si legge in un altro commento.

Toccante anche il ricordo di una persona presente quella drammatica sera a Invorio: "Che notizia terribile, ho avuto l'onore di conoscerti ieri sera , mi dicevi che anche tu avevi iniziato a suonare coi Red House nell'89... abbiamo riso, scherzato, ricordato tanti locali che ormai non esistono più... non ho parole, canta ancora da lassù mi raccomando , ti ricorderò per sempre. Dal profondo del cuore le mie condoglianze alla famiglia e un abbraccio a tutta la band"