Vandali in azione ancora una volta al parco di Castelletto

Vandali in azione ancora una volta al parco Sibilia. Dopo i danneggiamenti delle scorse settimane, adesso è stata colpita la staccionata dell'area giostre.

Vandali in azione al parco Sibilia nelle scorse settimane

I lavori di sistemazione del parco comunale, con l’esclusione della nuova sede della polizia locale, sono terminati da meno di un anno, ma i vandali hanno deciso di colpire ancora, andando a rovinare ancora una volta quello che con tanta difficoltà era stato sistemato da Comune e ditte incaricate dei lavori.

Il primo episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno. Allora erano stati presi di mira i cestini della spazzatura e le recinzioni della staccionata del parco.

Un altro episodio pochi giorni fa

Un altro episodio di vandalismo è stato registrato la scorsa settimana. Per la precisione nella mattina di giovedì 7 luglio una nuova staccionata è stata trovata divelta. E se le scorse volte le immagini delle telecamere di sicurezza non erano servite per identificare gli autori del gesto, si spera che invece questa volta possano aiutare le forze dell'ordine a far luce su quanto accaduto.