Vasto incendio a Oleggio Castello: perimetro circoscritto ma si teme la ripartenza del rogo

*AGGIORNAMENTO* ore 14.30

Prosegue lo spegnimento della zona interessata dall'incendio boschivo di questa mattina in località monferrina ad Oleggio castello. Il perimetro è circoscritto, un lavoro importante per liberare l'unica strada di accesso. I volontari hanno liberato dalle piante cadute a causa del maltempo degli scorsi anni. Sul posto 15 Operatori Volontari AIB, che con i fuoristrada hanno raggiunto la sommità del colle. Presente il DOS dei Vigili del fuoco, che con il Coaib del corpo AIB coordinano le attività a terra ed i lanci dell'elicottero. Nel pomeriggio ci sarà un cambio del personale, proveniente anche dal Vco, e le operazioni proseguiranno fino a tarda sera. La bonifica sarà la parte determinante per poter scongiurare la possibile ripartenza.

————

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo dalle ore 7.00 di questa mattina.

L’incendio

Il rogo si è sviluppato nel Comune di Oleggio Castello in località monferrina: sul posto diversi Operatori AIB delle squadre locali e i vigili del fuoco.

Purtroppo la zona non è raggiungibile con i mezzi causa viabilità boschiva compromessa da pregressi smottamenti e piante cadute. In volo anche l’elicottero della Regione piemonte