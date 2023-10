Una veste tutta nuova ma gli stessi obiettivi di sempre. Così s’è tenuta la 25a edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Arona, organizzato dallo storico Circolo Culturale che quest’anno ha cambiato nome presentandosi come Circolo Culturale Aronese.

L'evento

Nel corso della manifestazione, lo scorso week end al teatro San Carlo, sono stati consegnati i vari premi secondo la categoria e uno ‘alla carriera’ a Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aerospaziale e tuttora consulente scientifica di Nasa, Esa e Asi.

“Ciascuno di noi – ha detto al termine di una lunga chiacchierata che ha non poco emozionato il folto pubblico presente in platea - è un universo. Ed è solo mettendo in gioco i nostri talenti che si può costruire un futuro di cooperazione e pace, tenendo sempre lo sguardo tra le stelle”.

Anche il Cst Novara Vco ha fattivamente collaborato all’evento. “Il lavoro del Centro Servizi – aggiunge il presidente Daniele Giaime – è anche quello di stimolare la cultura del volontariato e di sostenerne, come in questa occasione, tutte le iniziative progettuali.

Questi l’elenco dei premiati

Paola Iotti (articoli giornalistici)

Alfredo Caseri (racconto breve)

Jean François Schved (nel mondo)

Giovanni Pedrazzini (dal Canton Ticino)

Stefano Lucchina (diploma di merito fuori concorso)

Gabriele Andreani (racconto breve inedito)

Alì al Hazmi (poesia)