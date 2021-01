A Oleggio Castello la biblioteca riaprirà per la Giornata della Memoria

L’iniziativa ad Oleggio Castello: la biblioteca comunale riaprirà per la Giornata della Memoria con una selezione di titoli a tema per il prestito.

Per la Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio e ricorda l’ingresso delle truppe dell’Armata rossa nel campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, liberandone i prigionieri, a Oleggio Castello la biblioteca riaprirà le porte con una selezione a tema di libri in prestito.

27 gennaio 1945. Le truppe dell’armata rossa liberano il campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau. Da qui la scelta di celebrare, ogni 27 di gennaio, il “Giorno della Memoria”, affinché il ricordo della Shoah e degli altri orrori perpetrati dal nazifascismo non svanisca mai dalle nostre menti. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, in cui non sono consentite grandi cerimonie o celebrazioni, crediamo che anche dei piccoli gesti possano fare la differenza. Per questo motivo, Vi informiamo che mercoledì 27 gennaio 2021, in occasione del “Giorno della Memoria”, la Biblioteca Comunale Mario Riboldi di Oleggio Castello sarà aperta, previa prenotazione telefonica al n. 347 0278939, con il seguente orario: dalle 14.30 alle 17.00 per la prenotazione ed il ritiro dei libri, per grandi e più piccoli, riguardanti questo tema. L’elenco dei titoli disponibili è reperibile in allegato. Vi aspettiamo numerosi. Come disse Sepulveda, “Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro”.