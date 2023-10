A Oleggio Castello riprende la rassegna Parole da Gustare

A Oleggio Castello riprendono gli appuntamenti della rassegna culturale "Parole da Gustare". Settimana prossima l'appuntamento con Giancarlo Fantini.

Torna Parole da Gustare

La biblioteca di Oleggio Castello riprende con l'organizzazione di una delle sue storiche rassegne culturali. Cresce l'attesa per il secondo appuntamento della rassegna, in programma il prossimo 27 ottobre. L'iniziativa si svolge nei locali della biblioteca Mario Riboldi, è completamente gratuita ed è organizzata in collaborazione con il Comune e Ricola.

Il prossimo appuntamento avrà come protagonista Giancarlo Fantini

Dopo il primo appuntamento del 22 settembre con Cristina Rava e il suo "Il sale sulla ferita", il prossimo 27 ottobre sarà la volta della serata con l'esperto di piante e artista Giancarlo Fantini, che illustrerà i contenuti del suo "Vegetali selvatici commestibili" a partire dalle 21. Il 1° dicembre infine, Andrea Saini, della Laica Spa, condurrà i presenti in un viaggio alla scoperta del cioccolato. Al termine di ciascun incontro sarà predisposto un momento di condivisione conviviale, durante il quale si potranno gustare in qualche modo gli argomenti trattati in modo diverso.