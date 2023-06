Ad Arona da tutto il mondo per studiare il canto lirico italiano

Torna il corso internazionale “Si parla, si canta!”, giunto ormai alla sua XIV edizione.

I dettagli

Dal 10 Giugno all’8 Luglio venticinque giovani talenti della lirica si ritroveranno sulle sponde del Lago Maggiore per studiare con illustri esponenti del mondo dell’opera e della didattica legata al canto quali Patrizia Ciofi, Kim Josephson, Chris Merritt, Elizabeth Norberg-Schultz, Janet Perry, Eric Rieger e Gabriella Sborgi.

“Si parla, si canta”, lo storico laboratorio internazionale per cantanti lirici fondato dal M° Benton Hess e giunto alla sua 14ma edizione, vede quest’anno investito l’aronese Federico Sacchi come nuovo Direttore Artistico.

“Questo corso” – dice Sacchi – “restituisce alla lingua italiana il suo ruolo fondante della tradizione lirico- operistica”. Infatti, i partecipanti seguiranno tutte le mattine i corsi della Società Dante Alighieri organizzati dal British Institute di Arona. In aggiunta alle lezioni di tecnica vocale ed interpretazione, approfondiranno poi gli aspetti fonetici e di dizione con Hemdi Kfir, language coach al Metropolitan Opera di New York. “Il canto lirico oggi – prosegue Sacchi – deve conciliare la tradizione con approcci più moderni che ci vengono suggeriti dalle neuroscienze e dalla vocologia”. In questa prospettiva “Si parla, si canta!” vedrà anche la partecipazione di Carles Exposito, fisioterapista catalano specializzato in cantanti lirici.

L’Amministrazione Comunale ha accolto l’iniziativa culturale con grande entusiasmo concedendo, tra l’altro, l’utilizzo degli spazi all’interno del Palazzo del Municipio per lo svolgimento delle lezioni. Il percorso degli studenti potrà quindi essere seguito dal vivo grazie alle numerose masterclass aperte al pubblico ospitate nella Sala Consiliare del Comune di Arona (12-15-19-21-26-28/06 e 03-06/07 alle h 21:00) Ad Arona sono previsti due concerti ad ingresso libero: il 29 Giugno alle h 21 con “La Lirica Sotto le Stelle” in Piazza San Graziano e il 4 luglio alle h 18:00, all’interno del chiostro della Biblioteca comunale, con “Canzoni dal mondo”. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a siparlasicanta@cromamilano.it.