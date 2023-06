Corsi di scacchi gratuiti alla biblioteca di Arona

La biblioteca di Arona, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese organizza due corsi estivi di scacchi per adulti e bambini.

Corsi di scacchi

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca civica a partire da martedì 27 giugno dalle ore 16.45 con il corso avanzato, per coloro che conoscono già le regole del gioco e da sabato 1 luglio dalle ore 9.30 il corso base e proseguiranno per 5 incontri di due ore con cadenza settimanale.

Al termine dei corsi seguirà un torneo finale in data da definirsi, con classifiche “individuali” e “per famiglie”.

Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese), interviene in merito: “I valori didattici del millenario gioco degli scacchi, sperimentalmente riconosciuti (e confermati dalle recenti ricerche di Università italiane ed estere legate al progetto “SAM: Scacchi e Apprendimento della Matematica” e al progetto internazionale “C.A.S.T.L.E.: a Chess curriculum to Advance Students in Thinking and Learnig Skills in primary Education”) ne facilitano l’ingresso nelle scuole: si tratta di una disciplina che favorisce la riflessione, la capacità decisionale, il rispetto delle regole e del prossimo, lo sviluppo della creatività. Ad Arona gli scacchi hanno ormai radici forti: vi sono giunti nel 2004 per iniziativa della compianta maestra Maria Grazia Caramella e dell’allora dirigente del Circolo Didattico di Arona, Marcella Stellin; sempre sostenuti dall’amministrazione comunale e dalla scuola, e passando attraverso importanti successi anche agonistici, sono sempre rimasti molto presenti sul territorio”.

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno sottolinea come: “la pratica degli scacchi è un’opportunità attraverso cui sviluppare numerose doti e competenze, oltre a un sano senso di competizione, fondamentali ad ogni età. Siamo veramente onorati di poter ospitare all’interno della biblioteca questo progetto che era stato portato nelle scuole cittadine dalla maestra Maria Grazia Caramella, prematuramente scomparsa e che rimarrà sempre nei cuori dei suoi allievi e di chi ha avuto il piacere di conoscerla”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti sia a bambini sia ad adulti, ma è necessario iscriversi.

Per informazioni:

biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli", tel.: 0322/44625, email: biblioteca@comune.arona.no.it