Al via ad Arona la nuova edizione di CamminarNarrando

Una nuova avventura tra libri e natura con Nati per leggere Ovest Ticino.

L'evento

Torna, dopo il successo dello scorso anno, CamminarNarrando, l’iniziativa di Nati per Leggere Ovest Ticino che vede la partecipazione di tutte le Biblioteche del Coordinamento e che si rivolge ai bambini da 2 a 6 anni e alle loro famiglie.

CamminarNarrando 2024 partirà sabato 13 aprile da Arona per toccare poi Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Cerano, Cameri, Romentino, Marano Ticino e Mezzomerico. Dopo la pausa estiva sarà la volta di Oleggio, Galliate, Trecate, Castelletto Ticino, Varallo Pombia e Sozzago.

In ciascuno dei quattordici comuni coinvolti è stato individuato un luogo di valore simbolico per disegnare un percorso ideale dell’intero territorio, da Trecate ad Arona e descriverlo attraverso le suggestioni dei libri e della loro narrazione.

Ogni luogo scelto ospiterà infatti una o più letture per trasportare i piccoli lettori e le loro famiglie, attraverso i testi scelti, in un viaggio in armonia con la natura, per un’esperienza unica e nuova alla scoperta del territorio in cui vivono. Gli incontri, anche quest’anno, saranno a cura di Maria Teresa Praitano e Lucia Maccagnola.

Tutti i partecipanti riceveranno, durante il primo incontro uno zainetto con il logo Nati per Leggere e altro materiale informativo, tra cui il “Passaporto del Lettore”, su cui verrà stampato un timbro ad ogni tappa: chi, al termine di tutti gli appuntamenti, avrà raccolto 14 timbri il regalo riceverà una sorpresa! I timbri sono collezionabili anche attraverso altre iniziative promosse nel corso dell’anno da parte delle biblioteche del coordinamento.

Sono i benvenuti anche sorelle e fratelli più piccoli e più grandi!