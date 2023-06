“Ali nell’Aria” ad Arona: dal 3 giugno al 23 settembre

La manifestazione è proposta e sarà coordinata dall’associazione culturale “Sonata Organi” e vede la diretta collaborazione del Comune di Arona Assessorato alla Cultura, della biblioteca civica Sen. Torelli di Arona, dell’associazione Felice Cavallotti di Dagnente, dell’associazione Montrigiasco Nostra, del gruppo “Hangar 16”, Piazzai Models Arona, Gruppo Aeromodellistico San Michele, Parrocchia di Arona e Amici del Centro Storico di Arona.

La manifestazione

La rassegna, si articolerà in vari appuntamenti che si svolgeranno in diverse location del territorio del Comune di Arona, comprese le frazioni di Montrigiasco e Dagnente dal 3 giugno al 23 settembre 2023. In occasione del centesimo anniversario di fondazione dell’Aeronautica Italiana, saranno organizzati una serie di eventi di carattere multidisciplinare e rivolti a tutte le età che ruoteranno intorno al tema dell’aria, inteso nei suoi molteplici significati.

L’Assessore alla Cultura e Turismo, Chiara Autunno spiega: “Questa iniziativa è frutto di una proposta ambiziosa e interessante, nonché di una bella collaborazione fra enti pubblici e associazioni con lo scopo di sviluppare un tema davvero affascinante, attraverso un approccio caleidoscopico. Ringrazio l’associazione Sonata Organi che da anni ormai opera sul territorio in modo eccellente e le realtà che contribuiranno a rendere eccezionale questa rassegna di eventi”.

Christian Tarabbia, direttore artistico di Sonata Organi e di “Ali nell’Aria” così presenta: “In occasione di questo importante anniversario e partendo dalla positiva esperienza maturata lo scorso anno dalla collaborazione tra Sonata Organi, Comune di Arona e biblioteca civica di Arona, con la quale è stato organizzato l’incontro a tema letterario-musicale “Parole note”, abbiamo deciso di allargare ulteriormente questo orizzonte e di presentare un format culturale unico, che proprio in un territorio come quello aronese che ormai da anni si è legato all’Aeronautica Militare grazie all’Arona Air Show e alle esibizioni delle Frecce Tricolori, pensiamo possa dare un grande risalto all’anniversario dell’Aeronautica Italiana e attirare l’interesse di un pubblico sicuramente eterogeneo e, ci auguriamo, numeroso.

Il programma, ancora in via di definizione della sua forma definitiva, prevedrà numerosi eventi, tutti ad ingresso libero e gratuito con partenza sabato 3 giugno alle 17 in biblioteca. Qui si terrà la presentazione della manifestazione e inaugurazione della mostra fotografica sulla storia del volo e dell’Aeronautica Italiana, che fino a metà settembre sarà allestita e visitabile presso i locali della biblioteca, in base all’orario e ai giorni di apertura della biblioteca. La mostra si snoderà attraverso un percorso guidato e commentato da pannelli con notizie storiche sul volo, letterarie e musicali. Nella sua parte centrale, si avvarrà degli scatti di fotografi professionisti: Alessandro Visconti, Giorgio Ciarini, Oscar Bernardi, Paolo Rollino, Renzo Sacchetti, Giovanni Mattioli, coadiuvati da testi descrittivi di Renzo Sacchetti. Ad abbellire, alcuni modelli della storica ditta aronese Piazzai.