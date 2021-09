Alla pieve di San Martino a Gattico un concerto di arpe celtiche

La pieve di San Martino diventa teatro di un concerto di arpe celtiche domenica 19 settembre.

Con il Patrocinio del Comune di Gattico-Veruno e il supporto dell’Associazione Pietro Generali, la Celtic Harp Orchestra , orchestra di arpe già nota sul panorama internazionale per l’alta qualità dei repertori musicali che ha saputo produrre e per l’impatto emozionale che riesce a trasmettere durante i suoi concerti live, si esibirà in una veste inedita con uno spettacolo/concerto dalle tonalità fresche ed evocative degne della location d’eccezione che le farà da cornice.

L’appuntamento è per DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 alle 17 presso i resti della chiesa romanica di San Martino che si trova nel bosco a pochi passi dal centro cittadino di Gattico (NO) con un programma musicale inedito e inaspettato che omaggerà l’imminente arrivo dell’autunno.

Le contaminazioni culturali e le soluzioni ritmiche scoppiettanti ed estrose daranno al concerto il sapore di un'esperienza unica e nuova, gettando un ponte fra passato e contemporaneità, per offrire al pubblico il piacere di immergersi ed essere trasportato in un viaggio nello spazio e nel tempo al suono di centinaia di corde d'arpa che vibrano contemporaneamente.

A dirigere l'orchestra in formazione ridotta (sul palco) e il pubblico ( nel viaggio musicale) sarà Fabius Constable arpista di fama internazionale, autore di oltre 30 cd pubblicati in Italia , In Europa e in Oriente, e, nel 2002, fondatore della Celtic Harp Orchestra , una formazione orchestrale unica con migliaia di concerti all’attivo ( mai un concerto è stato come il precedente) ha saputo coinvolgere gli ascoltatori nelle dinamiche delle rivisitazioni e delle composizioni originali create ad hoc per le location che l’hanno ospitata ( Duomo di Milano, Teatro Sociale di Como, Parco della Musica di Roma, Teatro Verdi di Pisa,Foro Romano di Brescia ecc ) .

Fabius Constable ha all’attivo diverse collaborazioni con artisti importanti come Tadao Ando, Arnoldo Foà e Andrea Bocelli, solo per citarne alcune. La voce soprano sarà di Donatella Bortone.

A rendere ancora tutto più speciale sarà l’aspetto ecosostenibile dell’evento creato dall’agenzia RETURN2NATURE e finalizzato alla sensibilizzazione per il rispetto e alla salvaguardia del patrimonio ambiantale.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa Parrocchiale dei SS Cosma e Damiano in Gattico (NO).

Tutte le informazioni per seguire le prossime date della Celtic Harp Orchestra:

www.arpaceltica.com

https://www.facebook.com/pages/Celtic-Harp-Orchestra/45698726685

INGRESSO : TICKET € 15=

Info e prenotazioni: booking@r2n.org