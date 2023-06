Applausi per le esibizioni dei ragazzi del Fermi ad Arona - VIDEO

Successo per i primi appuntamenti del calendario del Fermi Lab Fest, la tradizionale iniziativa organizzata nell'istituto aronese.

Applausi per le esibizioni degli alunni

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il teatro e la musica per i giovani talenti dell’istituto Fermi di Arona, il Fermi Lab Fest ospitato per questa edizione al teatro San Carlo. Il mini festival che la scuola aronese organizza ormai da diversi anni nel periodo primaverile è iniziato martedì 23 maggio con la messa in scena di “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, a cui ha fatto seguito “Supplici” di Eschilo.

La musica protagonista della seconda serata al Teatro San Carlo

E sempre al teatro san Carlo giovedì 25 maggio è stata protagonista la musica. In sala erano presenti il dirigente Giuseppe Amato, il sindaco Federico Monti e il consigliere provinciale con delega all’istruzione e all’edilizia scolastica Andrea Crivelli. Presentati dalla docente Milly Carli, referente del progetto Orchestra, i primi ad esibirsi sono stati i giovani talenti musicali del Fermi che diretti dal maestro Maurizio Sacchi hanno proposto “Love Songs” una scelta di canzoni d’amore, come “Mad About You” di Hooverphonic, “I don’t Want to miss a Thing” degli Aerosmith e “Hello” di Adele e famosissimi brani tra cui “La donna cannone” di Francesco De Gregori e “Eye of the tiger” dei Survivor, per chiudere con la musica trascinante di “Hot Stuff” di Donna Summer.

Complimenti ai ragazzi che si sono esibiti

Fragorosi al termine sono scoppiati gli applausi per i vari strumentisti: Arianna Strim, Ludovico Rabuffetti, Anna Brusorio, Pietro Dell’Acqua, Viola Donderi, Riccardo Ripamonti e Pietro Laganà, al clarino; Paolo Zanol, Antonio Francescato, Matteo Vecchio alla tromba; Agnese Cesani, Federico Saini con il fratello Lorenzo, Chiara Curino, Francesca Papa, Riccardo Vandoni, Lidia Iafrate, Carlo Erlank al pianoforte; Caterina Serroni al trombone, Andrea Patrone, Federico Pari, Arianna Soligo al sax; Lucilla Salari e Carlo Erlank alla chitarra. Applausi ad Angelica Gavinelli al basso, e a Federico Pari, Francesco Camporelli e Davide Melone alla batteria. Hanno entusiasmato le belle voci di Emma Borsani, Lidia Iafrate e Noa Feldman che ha anche diretto l’ensemble nell’esecuzione di un brano. E’ stata poi la volta del terzo gruppo di teatro del laboratorio My Fermi costituito da Adelaide Sappa, Agnese Baroni, Alice Minervino, Angelica Lazzari, Anna Gussetti, Edmondo Soldano Valli, Elisa Modelli, Francesca Fornara, Giorgia Cecada, Giulia Costantini, Giulia Gattoni, Johann Carnevale, Leonardo Tacconelli, Lucindo Rondina, Martina Campagnoli, Martina Rocchetti, Natalia Turianska, Rebecca Rosiello, Sofia Rita Arcadipane, Tommaso Grisoni. Sempre preparati da Gherardini i giovani interpreti hanno proposto “Rane” di Aristofane con materiali di scena curati da Angelica Gavinelli e Beatrice Borghi. Apprezzati anche in questa seconda serata il trucco e parrucco a cura degli studenti di Enaip Arona con cui da alcuni anni il Fermi ha in corso una fattiva collaborazione artistica.