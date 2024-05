Camminar Mangiando domenica 2 giugno a Castelletto

La Pro loco torna a organizzare una delle sue manifestazioni più attese e partecipate.

Camminar Mangiando

Il 2 giugno sarà tempo di Camminar Mangiando. La registrazione all’evento è in programma per le 8.15 nel piazzale della discoteca Gilda e le comitive partiranno alla scoperta del paese e delle specialità enogastronomiche toccando diverse tappe: l’area del porto, il parco del castello, l’area della Miorina, Dorbiè, il parco comunale, la zona della pasticceria Ale e il parcheggio del Gilda. Tutto finirà per le 19.

La prenotazione è obbligatoria con bonifico bancario da effettuare contattando l’indirizzo e mail prolococastellettosopraticino@gmail.com o pagando in contanti al bar Belgio di via Caduti per la libertà. Per info 348.0539641.