"Carta Incanta" nel weekend ad Arona

La biblioteca di Arona, in collaborazione con le librerie cittadine propone infatti un primo appuntamento di una

rassegna annuale che si chiamerà “Carta Incanta”. Per il 2023 il tema sarà “La magia della natura”.

Da oggi a domenica

Gli appuntamenti si svolgeranno alla biblioteca civica da oggi 26 al 28 maggio e prevendo incontri con importanti autori. Si parte venerdì mattina alle 10.30 con un laboratorio per adulti riguardo la biodiversità tenuto dagli studenti dell’Istituto Cavallini di Lesa per proseguire il pomeriggio alle 18 con Tiziano Fratus introdotto da Giancarlo Fantini.

Sabato mattina alle 10.30 sarà ospite della rassegna Gianumberto Accinelli che presenterà il libro per bambini "Le casette degli animali” e la sera alle 21.30 un’escursione guidata al Parco dei Lagoni con Marco Mastrorilli con ascolto e osservazione guidata dei rapaci notturni.

Si conclude domenica 28 alle 18, in biblioteca, con la presentazione del libro “La vita segreta delle api” di Marco Valsesia edito da Longanesi.

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno sottolinea come: “Carta Incanta”, una rassegna di eventi ed iniziative che mirano a indagare e sviluppare ogni anno una tematica diversa attraverso la carta stampata, ma anche grazie a laboratori e alla condivisione di esperienze, rivolti sia gli adulti che i più piccoli. Questa sarà la prima edizione di una rassegna che abbiamo voluto organizzare coinvolgendo le realtà librarie cittadine le quali hanno portato il proprio contributo di idee e proposte contribuendo a renderla un’edizione ricca di contenuti e proposte.” Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito e libero. L’uscita notturna al parco è su prenotazione.