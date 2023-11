"Come nasce il sorriso: l'importanza di sentirsi ascoltati": sabato la presentazione ad Arona

"Come nasce il sorriso: l'importanza di sentirsi ascoltati". E' questo il titolo del libro che sarà presentato sabato 18 alle 10.30 nell'aula magna del comune di Arona. Gli autori sono Giorgio Pierucci, Katia Paracchini e Concetta Pedullà.

Il libro

"I coniugi Pierucci, Giorgio e Katia, dall'essersi rovinosamente imbattuti nella dislessia, molto prima della legge 170/10, hanno fatto un avamposto dal quale, con impegno e forza d'animo, sono partiti per dare battaglia alle ingiustizie e alle discriminazioni, fondando, nel 2010, l'Associazione “Il Sorriso” - si legge nella presentazione del volume - Davanti ad un ostacolo non c'è miglior aiuto di quello offerto da chi l'ostacolo lo ha superato. Giorgio e Katia, scalata una montagna in solitaria, una volta giunti alla vetta hanno gettato la corda per consentire ad altri di arrivare in cima. La cima era la gestione di un DSA, la corda, invece, la rete dell'associazione sempre più ricca in risorse e competenze. Dopo 13 anni quell'esperienza si fa racconto, informazione, emozione, con un libro".

Dopo la presentazione già avvenuta a Varallo Pombia, i prossimi appuntamenti saranno venerdì 24 novembre alle 20.45 alla biblioteca di Agrate Conturbia in via Castello 4 e il 5 dicembre alle 20.45 nella sala Albino Calletti di Castelletto Ticino.