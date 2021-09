Domani a Pombia torna Resistenza in festa: il tema della rassegna sarà il lavoro

Domani a Pombia torna il tradizionale appuntamento con la rassegna culturale Resistenza in festa.

Domani a Pombia c'è Resistenza in festa

Anche quest'anno l'associazione culturale Stella Alpina e Anpi provinciale Novara organizzano l'evento Resistenza in Festa. Il 26 settembre, alla struttura di Pombia nell'area feste si terranno incontri, dibattiti e momenti conviviali. Il tema proposto per questo 2021 è quello del lavoro.

Il programma della manifestazione

Si partirà al mattino, alle 10, con "L'Italia è una Repubblica democratica...fondata sul lavoro?", una tavola rotonda moderata da Massimo Bisca - Presidente Provinciale Anpi di Genova, coordinatore regionale e membro del Comitato nazionale, autore del libro Ansaldo: storia di lavoro e di lotte per la libertà e i diritti, con la partecipazione di Attilio Fasulo – Segretario Generale Cgil Novara e Vco, Iginio Maletti – Segretario organizzativo Ust- Cisl Piemonte orientale, Stefano De Grandis – Segretario Organizzativo Uil Novara e Vco Roberto Donis – Esecutivo Provinciale Usb, Davide Serafin - analista delle materie economiche e del lavoro, autore per la casa editrice People di Schiavi elettrici, Senza più valore, Politica!, Tax the Rich. Al dibattito seguirà, alle 13, il pranzo; per prenotazioni chiamare o scrivere un messaggio al numero 340 766 5577, segnalando eventuali richieste di menù alternativi (vegetariani, vegani o intolleranze). Alle 16 sarà proposto l'evento "Sogno di diventare...,", una lettura animata per bambini con l'attrice Alba Galbusera, ispirata all'opera di Gianni Rodari. Alle 18.30 apericena. Alle 20 proiezione del film 7 minuti. Ispirato ad una storia vera, affronta il tema dell’erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne, di tutti coloro che non possono permettersi di abbassare la guardia anche solo per sette minuti. Nel tendone è prevista la presenza di uno stand di Anpi, uno di Stella Alpina e uno dedicato esclusivamente ai libri, con la collaborazione della libreria Feltrinelli di Arona.