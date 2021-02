Ecco il video di Carnevale dei cappelli colorati di Amicigio!

Ecco il video preparato dall’associazione Amicigio insieme a numerose realtà del territorio per affrontare in maniera diversa il periodo del Carnevale. La canzone è invece merito del gruppo “I gratis”.

Con Amicigio un’iniziativa davvero inclusiva

E’ un successo davvero inaspettato quello che ha raccolto l’iniziativa degli originali cappelli di Carnevale ideata da Amicigio in collaborazione con il Giornale di Arona. L’idea era quella di creare e condividere un cappello realizzato nel modo più fantasioso e spiritoso possibile. Per portare una ventata di allegria e di buon umore nella vita di tutti i partecipanti sono stati invitati a realizzare un cappello con i materiali a disposizione nelle loro case. E le foto di questi lavori, che hanno coinvolto il Centro Brum e i laboratori Cad di Arona, il Cisas di Castelletto, Cascina Troillet di Oleggio, l’associazione Gea di Novara, l’associazione Tommy e Cecilia di Sesto Calende e alcuni bambini che frequentano la scuola primaria di Dormelletto, sono pubblicate sul Giornale di Arona in edicola fino a giovedì 18 febbraio. All’iniziativa hanno aderito anche i musicisti del gruppo “I Gratis”, che hanno realizzato una canzone sul tema, che è stata poi inserita in un video diffuso sui canali Facebook e Instagram dell’associazione e qui sul nostro sito.

Le parole della presidente Bortolotto

“Nonostante il periodo triste – dice la presidente di Amicigio Gabriella Bortolotto – l’iniziativa ha avuto un bellissimo successo. Temevamo che in questo frangente non ci fossero molte persone disposte a partecipare a un progetto come questo, e invece gli enti con cui abbiamo collaborato ci hanno stupito, aderendo in massa. La soddisfazione più grande è legata al fatto che ognuno ha lavorato in una dimensione collettiva. Ognuno ha fatto qualcosa per lo spirito di fare qualcosa insieme agli altri. Ringraziamo davvero di cuore tutte le associazioni e le realtà che hanno collaborato con noi. Questo risultato ci incoraggia a raggiungere altri obiettivi più ambiziosi nel futuro. Stiamo già lavorando per preparare una nuova iniziativa a breve e nelle prossime settimane vorremmo concentrarci anche sull’orto sociale di Dormelletto. Cogliamo l’occasione per lanciare un appello ai volontari o aspiranti tali. Chi vuole darci una mano con i nostri progetti o semplicemente mettersi in contatto con noi può farlo attraverso la pagina Facebook Amicigio – Amici in gioco o il sito internet www.amicigio.it”

