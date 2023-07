Entra nel vivo la Notte in Rosa di Arona

Entra nel vivo la Notte in Rosa organizzata dalla Pro Loco di Arona.

Gli eventi

Gli eventi sono partiti già martedì 1 con il Super Ecletic Quartet in piazza del Popolo, poi mercoledì Quoziente inespressivo, Naso and friend e Musical award per le vie del centro. Musica anche giovedì 13 con la Coming song band e il Jazz in piazza San Graziano. Questa sera, invece, venerdì 14 dalle 21.30 Simply House and sax con Dj Casto in piazza del Popolo, concerto dei Dirotta su Cuba in piazza San Graziano e Dj Set nei locali del lungolago.

Domani, sabato 15 luglio, Dj Tato in piazza del Popolo e dj set nei locali del lungolago. Tutto il centro città sarà addobbato con luci e arredi rosa.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Arona e supportata da Confcommercio e Avis.