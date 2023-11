In biblioteca a Lesa tre incontri sulla parità di genere rivolti agli insegnanti

Gli incontri organizzati in biblioteca a Lesa in collaborazione con la cooperativa Irene iniziano il prossimo 9 novembre. Si tratteranno tematiche di interesse del Centro Antiviolenza.

Incontri in biblioteca sui temi di interesse del Centro Antiviolenza

E' pensando alla scuola come luogo di crescita sia per gli studenti che per i docenti che alla biblioteca di Lesa il Centro antiviolenza area nord novarese gestito da Cooperativa Irene ha deciso di proporre dei percorsi di aggiornamento per insegnanti, sulle parole e il linguaggio della parità di genere, consapevoli di come il linguaggio rappresenta il modo di costruire il mondo e sperando così di poter contribuire in maniera significativa nel cambio che gioverà alle nuove generazioni.

I temi al centro degli incontri

Sono stati concordati tre incontri per l’autunno 2023, rivolti a insegnanti delle scuole primarie e secondarie e condotti dalle formatrici di Cooperativa Irene: 9 novembre, 16 novembre e 23 novembre. Il percorso avverrà nella biblioteca di Lesa in via Roma 14, dalle 17.30 alle 19. Gli incontri partiranno da un excursus storico sulla parità di genere e sugli stereotipi (e come le parole che scegliamo influenzano la società che creiamo), per poi approfondire nel secondo incontro il linguaggio e i pensieri che condizionano i nostri comportamenti e di come la violenza di genere sia un problema culturale della nostra società, infine ci sarà una lezione sul lavoro del centro antiviolenza e la violenza assistita.

Un progetto sostenuto da Fcn

Cooperativa Irene si propone in questo modo di offrire agli insegnanti e alle insegnanti un percorso di formazione sulle tematiche della parità di genere in relazione alla propria professionalità, mettere a conoscenza gli/le insegnanti dei servizi del Centro Antiviolenza sul territorio e rafforzare il ruolo della scuola come “nodo sentinella” della rete di contrasto alla violenza. Il percorso è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Comunità del Novarese onlus. Informazioni al numero 339.5989862 o alla mail cav.areanordnovarese@gmail.com