La Corte dell'oca di Arona compie 20 anni

In occasione dei 20 anni di attività, l’Associazione Culturale La Corte dell’Oca propone 2 giorni di incontri.

I dettagli

Sabato 10 giugno alle ore 15 inaugurazione e presentazione dei nuovi progetti.

Domenica 11 giugno, dimostrazioni di stampa calcografica.

Nella sede di Via Pertossi, 27 ad Arona sarà possibile visitare la mostra permanente di incisioni con opere di Piranesi, Leonardis, Tinti, De Venezia, Delove, Gagliardi, Lischetti, Crivellaro.

Sarà inoltre possibile ammirare una selezione di Libri d’Artista e una nuova proposta per bambini, un libro illustrato edito da La Corte dell’Oca intitolato “Dai nonno, inventiamo una storia.”

"In questi 20 anni abbiamo realizzato mostre di incisioni, libri d’artista ed ex libris, organizzato laboratori per bambini e diversamente abili in collaborazione con scuole associazioni e istituzioni. Abbiamo editato libri per bambini e per adulti. Collaborato con case editrici per la realizzazione di copertine. Accolto artisti aiutandoli nella realizzazione di stampe d’arte. Aziende italiane ed europee ed istituzioni ci hanno scelto per la creazione di opere d’arte a loro dedicate. Decine sono state le serate culturali e seppur nel piccolo spazio dell’Associazione abbiamo accolto migliaia di persone" fanno sapere dal direttivo.

La Corte dell’Oca si trova nel centro storico di Arona (No), in via Pertossi, 27.

cortedelloca@gmail.com