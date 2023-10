"La leggendaria cucina del Titanic" con Patrizia Rossetti in biblioteca ad Arona

Un nuovo appuntamento il 12 ottobre alle ore 18.00 presso la biblioteca di Arona farà scoprite la leggendaria cucina del Titanic, grazie al volume pubblicato da Patrizia Rossetti per Macchione editore. L’autrice dialogherà con il Prof. Ugo Marelli.

Il volume

In questo libro vengono illustrate le diverse ricette che ci offrono i sapori di un mondo scomparso, ponendo attenzione anche alle diverse classi sociali e ai dettagli storici e organizzativi.

Le classi sociali che erano ospitate sulla nave non solo erano rigidamente suddivise in tre compartimenti separati, ma erano previste anche sale da pranzo, cucine, menù e modi di servire differenti.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, commenta: ”Un gradito ritorno in biblioteca ad Arona quello di Patrizia Rossetti che ancora una volta ci accompagnerà in un viaggio straordinario e alla scoperta di un mondo ricco di fascino di storia e tradizione. ”

Patrizia Rossetti è nata a Milano ma vive da più di quarant'anni a Leggiuno. Collabora dal 2004 con la rivista "Varese Mese" Nella rubrica "La buona cucina" dove pubblica articoli con ricette medioevali rielaborate. Con la stessa rubrica ha registrato un format di cucina con rete55 "Casa Rossetti" . Con Pietro Macchione ha pubblicato : "In cucina con i Promessi Sposi " , "Santo Mangiare " Ricette dai conventi lungo la Via Francigena e "Ricette con delitto" in collaborazione con l'amica Marta Bardi.

Per informazioni:

biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.