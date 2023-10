La Notte dei Pupazzi in biblioteca a Castelletto

Quest'anno la notte dei pupazzi, che sta facendo il giro di tutte le biblioteche italiane, arriva anche alla Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino.

L'appuntamento

Si tratta di una bellissima iniziativa, dedicata a tutti i bambini ed ai loro amici peluche, nata negli Stati Uniti nel 2007 con il nome di Stuffed Animals Sleepover e poi velocemente diffusasi in altre parti del mondo ed in particolare in Giappone, dove prende il nome di "nuigurumi-otomari-ikai".

Lo scopo di tale iniziativa è quello che il progetto Nati per Leggere porta avanti ormai da anni: avvicinare i bambini alla lettura ed al libro, stimolando la loro fantasia.

Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, negli orari di apertura della Biblioteca, 25 bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni sono invitati a portare il proprio peluche/pupazzo o bambola del cuore in biblioteca, per lasciargli passare la notte lì, insieme a tutti gli altri pupazzi e in mezzo a tantissimi libri.

All'arrivo in biblioteca, i pupazzi verranno accolti dal personale di servizio, che li identificherà con un cartellino al collo con il nome del pupazzo e quello del bambino.

Poi verrà organizzato una sorta di "set fotografico" per documentare le attività dei pupazzi durante la notte, quando nessuno li vede, e le foto "rubate" verranno mostrate ai bambini il sabato mattina, quando torneranno in biblioteca per ritrovare i loro amici. Vedranno allora che i loro peluche hanno giocato a nascondino tra gli scaffali, si sono bevuti una cioccolata alla macchinetta del caffè, hanno letto insieme delle storie di paura, hanno fatto delle ricerche al computer, e hanno anche scelto un libro da leggere con il loro amico umano.

La parte più delicata dell'iniziativa è quella che spetta ai genitori, ovvero convincere i propri bambini a separarsi dal loro peluche, anche se per poco tempo.

Sabato 14 ottobre, alle 10.30, ci sarà la straordinaria Simonetta Foppoli dei Simabé ad animare la riconsegna dei pupazzi a tutti i bambini: racconterà loro del fantastico pigiama party dei loro pupazzi e di tutte le avventure che hanno vissuto insieme in biblioteca, e consegnerà ad ogni bambino il libro che il suo pupazzo avrà scelto personalmente per lui.

L'iniziativa è a numero chiuso, ed è richiesta pertanto la prenotazione al numero 0331 962655. Priorità verrà data ai residenti a Castelletto ed ai bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni.