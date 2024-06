Oggi a Castelletto il rione Dorbié premia il volontario dell'anno

Oggi, domenica 16 giugno, il rione Dorbiè ospita la tradizionale premiazione del volontario dell'anno in occasione della manifestazione "Duu dì e un toc d'in Durbièè".

Ieri e oggi è festa a Dorbié

E' tornata questo fine settimana una delle manifestazioni più amate e attese di Castelletto. Il 15 e 16 giugno è stata infatti l’occasione giusta per tornare a festeggiare i classici “Duu dì e un toc d’in Durbièè” al campetto della frazione in via Oldrini con i volontari del rione Dorbié. L’undicesima edizione della manifestazione è partita sabato 15 giugno con la serata a base di paella e la magia per grandi e piccini dello show dal titolo “Notte di Sapone”, a cura di Luca Catrupi.

Oggi il clou della manifestazione

Domenica 16 giugno torna invece la tradizione del Pranzo della solidarietà. Alle 10.30 inizieranno le attività con i gruppi di volontariato presenti alla manifestazione. Poi, prima del pranzo vero e proprio, sarà la volta della benedizione della festa. All’occasione conviviale parteciperanno gli Amici dell’atelier di Glisente, i ragazzi del Centro diurno di Oleggio e quelli seguiti dal Cisas di Castelletto, la cooperativa Elios con i ragazzi e le ragazze di Casa Nazareth, i ragazzi e le ragazze della casa famiglia Cascina Trolliet di Oleggio e la comunità Millefiori di Cressa. Si potranno gustare antipasti rustici all’italiana, lasagne al forno alla bolognese, arrosto di vitello, contorno di patate fritte, dolce al cucchiaio a sorpresa, caffè e acqua. Durante la giornata le varie associazioni si incontreranno e si terrà anche la premiazione del Volontario dell’anno. Tutto il pomeriggio sarà allietato dalla musica della Playmoband.