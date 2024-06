Elezioni Arona, Ubertini: "Il 51,21% dei votanti ha deciso, è la democrazia. Opposizione con impegno e passione"

Il candidato sindaco Gianluca Ubertini, arrivato alle spalle del nuovo sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, commenta la propria sconfitta promettendo un'opposizione con passione e competenza. Ricordiamo invece che il candidato Federico Monti, terzo, ha annunciato di abbandonare la politica.

Per ora grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, credendo al progetto di Impronta Civica come reale alternativa per Arona.

Al di là delle narrazioni favolistiche e sondaggi inattendibili usati per illudere le persone.

Il 51,21% di chi ha votato (61,68%), pari al 30,74% degli aronesi ha deciso. E' la democrazia.

Noi restiamo a fare la minoranza, con l'impegno, la passione e la competenza che possiamo mettere in campo.

Per controllare che chi governa la città lo faccia nell'interesse di tutti.

Per chi non è rappresentato, per chi non ha voce, per gli esclusi.

Per chi va a fare la spesa ogni giorno, e non solo ogni 5 anni. Per chi non sa come fare a gestire i figli d'estate o quando deve andare al lavoro.

Per gli stranieri che non chiedono una moschea - che per non far mancare nulla è stata a loro promessa - ma almeno un posto dove essere sepolti dignitosamente.

Per chi il "durante noi" lo vorrebbe anche oltre il venerdì ed il sabato e non vuole aspettare di non esserci più per sapere di poter lasciare i propri cari in buone mani.

Noi ci saremo, per tutti quelli che vorranno partecipare, discutere, confrontarsi.

Un abbraccio a tutti per il sostegno che ci avete dato e che anche oggi ci manifestate.