Open Day alle mense di Castelletto Ticino

Quello di venerdì 19 maggio è stato un momento particolarmente sentito da parte dei genitori e degli insegnanti delle scuole castellettesi. In tarda serata infatti, le porte del centro di cottura delle mense castellettesi di via Baraggia si sono aperte per un open day organizzato in collaborazione dal Comune, dalla Commissione mensa, dall’azienda che gestisce l’appalto delle mense, Sodexo, e dalla dirigenza scolastica.

L'iniziativa

L’obiettivo era quello di illustrare i principi con i quali viene organizzato il servizio e permettere ai genitori stessi di assaggiare direttamente nel proprio piatto ciò che i figli mangiano quotidianamente a scuola. «Colgo l’occasione - ha detto il sindaco Massimo Stilo - per ringraziare la dottoressa Patrizia Grossi, responsabile del Servizio di Igiene Alimentare e Nutrizione dell’Asl, per la cura che dimostra nella creazione dei menu per i nostri figli. Con l’azienda appaltatrice c’è sempre stato un dialogo molto proficuo che ci ha permesso, anche in situazioni di difficoltà in presenza di qualche problema, di trovare una soluzione».

Prima di assaggiare i piatti preparati dagli chef di Sodexo, i partecipanti hanno potuto conoscere la dirigente scolastica del Comprensivo, Laura Agazzone, la vicepreside Simona Prone e la referente della scuola dell’infanzia Il Girotondo, Marilena Mariani, così come i responsabili di Sodexo e la nutrizionista dell’Asl. «Per le nostre scuole - ha aggiunto il vicesindaco e assessore all’istruzione Vito Diluca - questa è una tradizione che continua da anni e che ci permette di sottolineare alcuni particolari importanti legati al servizio mensa. Innanzi tutto ai genitori che me lo chiedono dico che per quanto riguarda eventuali questioni o domande sulla mensa potete rivolgervi chiaramente agli uffici comunali e a noi amministratori, ma anche agli insegnanti e alla Commissione mensa, che ha un referente in ogni plesso e un rappresentante dei genitori».

«Ciò che abbiamo riscontrato negli ultimi anni - ha aggiunto la dottoressa Grossi, referente del Sian dell’Asl - è che bisogna incrementare nei nostri bambini il consumo di pesce, legumi e verdure, cercando di limitare soprattutto i cibi ultralavorati e lo zucchero». «Qui a Castelletto - ha concluso Paolo Serra, responsabile d’area per Sodexo - ho trovato una squadra di collaboratori estremamente preparati, con i quali è possibile affrontare le sfide che ci si pongono davanti. La nostra è una multinazionale che lavora nel campo della ristorazione in circa 20 Paesi al mondo».