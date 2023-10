Piccoli archeologi crescono.. in Biblioteca ad Arona

In arrivo con Gloria Carraro dodici laboratori nei Comuni del BANT.

Piccoli archeologi crescono: l'inziativa

Da diversi anni il Sistema Bibliotecario B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino, www.bant.erasmo.it) propone attività educative per bambini e ragazzi, nella convinzione che attraverso un approccio attivo alla conoscenza è più facile stimolare la curiosità e la creatività che sono alla base dell’apprendimento. Così anche quest’anno i bambini da 7 a 10 anni potranno partecipare al progetto didattico “Vivi l’Archeologia in Biblioteca”, organizzato in collaborazione con l’archeologa e consulente culturale Gloria Carraro (www.vivilarcheologia.it), che da anni si occupa di didattica dell’archeologia e di promozione della lettura.

L’incontro ad Arona, dal titolo: “Miti spaventosi” è programmato per mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 16.45, per prenotarsi contattare la biblioteca tramite mail:

biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente: 0322/44625

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, interviene: “torna un appuntamento tanto atteso e apprezzato dai nostri piccoli, ma curiosissimi utenti; un’occasione imperdibile per conoscere e approfondire una tematica a dir poco affascinante che, grazie all’esperta, sarà davvero alla portata di tutti”.