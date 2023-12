Premio Sport Scuola 2023: ecco i vincitori premiati dall'Unvs Arona

Sabato 2 dicembre nell’aula magna del Comune di Arona si è svolta la cerimonia per la consegna del premio “Sport e Scuola”, indetto dalla sezione UNVS di Arona, giunto alla 40° edizione.

Il premio

Il premio, istituito nel 1983, l’unico nel suo genere nella provincia di Novara, sin da subito ha trovato la fattiva collaborazione del Provveditorato agli studi di Novara, del Comitato Provinciale del C.O.N.I oltre che dell’associazione Medaglie d’oro al Valore Atletico, ottenendo il patrocinio, oltre che dal Comune di Arona , anche dalla Regione Piemonte e dal comitato regionale del CONI e si rivolge a studenti e studentesse delle Scuole ed Istituti di primo e secondo grado della Provincia di Novara con l’intento di incentivare lo sport , quale mezzo formativo della coscienza e personalità umana, congiuntamente alla cultura.

Sono stati premiati per le scuole secondarie di primo grado:

-Aurora Grossini , classe 2011 ; specialità Ginnastica acrobatica ; gareggia per la società Fantastic Gym06 di Borgomanero. La scuola frequentata è la scuola media a Don Bosco di Borgomanero.

Aurora ha indossato nel 2023 la maglia azzurra della nazionale.

-Elisa Fiandaca , classe 2009; specialità atletica leggera. Gareggia per l’ASD Gao di Oleggio e ha frequentato l’I.C. Verjius di Oleggio.

-Virginia Ceragioli , classse2010. La sua specialità è il basket e gareggia per il Novara Basket. Ha frequentato l’I.C. Duca d’Aosta di Novara.

-Elisa Colombo, classe 2010. Anche Elisa pratica il basket per il Novara Basket e anche lei ha frequentato l’I.C. Duca d’Aosta di Novara

-Cloe Guzzon , classe 2011 . La sua specialità è il softball e gareggia per l’ASD Porta Mortara di Novara. Ha frequentato l’I.C.. Fornara Ossola di Novara. Cloe ha indossato, nel 2013, la maglia azzurra della nazionale.

Un premio speciale è stato consegnato ad Elia Santambrogio, classe 2009 dell’I.C. Duca d’Aosta di Novara per il suo impegno sportivo nelle specialità paralimpiche di atletica leggera, nuoto, sci alpino e calcio.

Per le scuole secondarie di secondo grado si sono aggiudicati il premio:

-Bianca Novarina classe 2006. La sua specialità è il twirling e gareggia per l’ASD Twirling Borgolavezzaro. Ha frequentato il Liceo Scientifico “Carlo Alberto” di Novara.

-Silvia Signini, classe 2007. La sua specialità è l’atletica leggera (mezzo fondo) e gareggia per l’ASD Atletica Stronese. Ha frequentato il liceo scientifico, scienze applicate “G.Galilei” di Borgomanero.

- Emma Zaninetti , classe 2008. La sua specialità è la ginnastica acrobatica e gareggia per la Fantastic Gym 06 di Borgomanero. Ha frequentato l’ Istituto Tecnico – settore tecnologico – “Bonfantini” di Novara. Anche Emma ha vestito nel 2003 la maglia azzurra della nazionale.

-Alessia Roncati , classe 2005. La sua specialità è il twirling e gareggia per l’ASD Twirling Borgolavezzaro. Ha frequentato l’ Istituto Professionale Statale “Ravizza” di Novara

-Caterina Cirio, classe 2008. Anche la specialità di Caterina è il twirling e anche lei gareggia per l’ASD Twirling Borgolavezzaro. Ha frequentato l’ ITE Mossotti di Novara.

-Mirco Fragola classe 2007. La sua specialità è l’atletica leggera e gareggia per l’ASD Team Atletico Mercurio di Novara. Ha frequentato l’ I.T.I Omar di Novara.

Per il quinto anno è stato assegnato anche il premio “La scuola che promuove lo sport”. Il premio è stato vinto dall’ Istituto Tecnico Industriale “Omar” di Novara. Sono state premiate con un kit di attrezzature sportive anche il Liceo “Antonelli” di Novara, il liceo artistico “Casorati” di Novara, l’IIS “Pascal” di Romentino, l’I.C. “Verjius” di Oleggio, l’I.C. “Duca d’Aosta” di Novara, l’I.C. “Fornara Ossola” di Novara e l’I.C. Borgomanero 1 di Borgomanero.

Alla cerimonia, condotta da Chiara Fabrizi, sono intervenuti la prof.ssa Angela Conti, docente referente territoriale per l’Educazione Motoria, Fisica, Sportiva della provincia di Novara, la prof.ssa Rosalba Fecchio, delegata del C.O.N.I. della provincia di Novara e Aldo Vecchio, fiduciario del CONI della provincia di Novara. Ben rappresentato anche il mondo dello sport, con il campione olimpionico e pluricampione mondiale del bob a 4, Mario Armano, in rappresentanza dell’associazione Medaglie d’oro al Valore Atletico e dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia; con Giovanni Bianco velista di livello internazionale, tattico del famoso “Moro di Venezia“ ; con Guido Onor, ex calciatore professionista con un passato nella Juventus ; con il vice governatore del Panathlon Piemonte e Valle d’Aosta Camillo Paffoni.

Assente per un’indisposizione il presidente della sezione , Luigi Fanchini, a fare gli onori di casa è stato Antonio Muscarà, socio della sezione di Arona e vicepresidente UNVS per l’area Nord.