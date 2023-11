Presentazione del volume Antiquarium volume X ad Arona

Sabato 25 novembre nell’Aula Consiliare del Comune di Arona il Gasma presenterà il libro ANTIQUARIUM NOVARESE, VOL. X . Arona scomparsa Arona sconosciuta, ricco di 272 pagine a colori con 18 articoli di archeologia, storia, arte e geologia.

I dettagli

Hanno contribuito all’opera i soci scrittori del GASMA ed altri esterni con articoli sul Cusio, sul Vergante e il Novarese.

Il GASMA festeggia al meglio i suoi 50 anni (gennaio 1974 – 2023) e i dieci della rivista con due servizi particolari: il primo che percorre con molte immagini la vita associativa condivisa nei decenni da alcune centinaia di appassionati; il secondo con uno ‘Speciale’ su molti siti, monumenti e segreti della città e delle frazioni aronesi che la maggioranza dei cittadini ignora.

Si tratta infatti di soggetti, spesso minori, che in 50 anni non hanno avuto voce nella divulgazione storica locale o che sono emersi da poco. Riemerge così parte della Arona scomparsa o sconosciuta. Per fare degli esempi sono pubblicati: la panoramica più antica dal lago (1868 - 1875), la Scala Segreta della Rocca, maniche di porticati trasformati su via Cavour, rogge e gallerie sotterranee, inedite immagini dei vecchi mulini, interni di edifici storici, torri abbattute, la Scala Segreta, ecc. Si contano in totale ben 38 schede basate su foto nuove e corredate da ampi cenni storici.