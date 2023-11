Pd Arona: ecco tutti gli interventi spariti a causa del commissariamento

"Il commissariamento sarà un periodo transitorio che vedrà proseguire tutto ciò che è in corso". Verità a bugia? Stando al circolo locale del Pd che vende in Gianluca Ubertini il candidato sindaco sfidante di Gusmeroli e Monti, si tratterebbe del secondo caso.

Le parole di Ubertini

Il Commissario Prefettizio, infatti, ha approvato, con i poteri del consiglio comunale, la variazione al bilancio finanziario di previsione 2023 - 2025 in discussione nell'ultimo consiglio saltato a causa delle dimissioni in blocco dei consiglieri di maggioranza.

E a proposito del "proseguire quanto in corso" Ubertini attacca:

"A leggere la delibera del 31.10 scorso si nota come sembrano sparire per il 2023 il potenziamento del sistema di video sorveglianza dell'area skate park e il sistema ponte radio per 12mila e 500 euro. La realizzazione del pergolato ombreggiante nell'area sgambamento cani di via San Luigi per 5mila e 400 euro. Non c'è poi il ripristino della pavimentazione di piazza del Popolo per 16mila 666 euro, lavori ai cimiteri di Montrigiasco e Dagnente per 13mila euro e nuovi interventi sull'illuminazione pubblica per 54mila euro".

Secondo Ubertini sparirebbero anche in conto capitale l'ampliamento dei servizi igienici in zona Parlamento, la manutenzione del muro del cimitero di via Monte Rosa, vari interventi di illuminazione pubblica e, da ultimo, "curioso che il "fondo rischi" legato alle cause pendenti davanti al Giudice di Pace, passi dai 10mila euro previsti dalla precedente amministrazione a 30mila: la prudenza non è mai troppa".