Progetto Erasmus Enaip Arona: scambio con la Bulgaria

Proseguono visite e scambi fra nostra città di Arona e la Bulgaria

I dettagli

Enaip Arona ha ospitato un gruppo di 15 studenti dell'Istituto Professionale "Asen Zlatanov" di Vidin, una città sul Danubio al nord della Bulgaria per la visita della città di Arona. 11 di loro studiano informatica e 4 ragioneria.

Sono in Italia dal 17 giugno per un progetto di mobilità KA1 Erasmus+ VET (Vocational Education and Training) e ripartiranno oggi 7 luglio. Il tema del loro progetto è Green practices in Italy. Il partner italiano del progetto è l' associazione APS Luce.

Le parole dell'assessore Marina Grassani

"Il tour di Arona è stato costruito in collaborazione con il corso Operatore turistico di Enaip Arona, seguendo le tappe della guida emozionale patrocinata dal comune di Arona. E' stata un'esperienza positiva, di condivisione dell'esperienza con i loro coetanei: seppur provenienti da parti del mondo diverse, uniti dall' essere adolescenti e studenti. I ragazzi hanno inoltre svolto attività di laboratorio Verde Vivente, orienteering, raccolta differenzia, riciclo.

Oltre all'attività relativa al progetto hanno visitato alcune mete: Milano, Stresa, Sesto Calende ed Arona. Grazie a Lucia Veleva per il prosieguo dell’ormai consueta e consolidata amicizia collaborativa, e ad Alessandra Bonisoli solerte accompagnatrice. Grazie all’Istituto Enaip di Arona, alla dirigente Luisa Bagna e alla referente di progetto Enrica Fasoli, e a ragazzi e ragazze sempre pronti ed entusiasti nell’accoglimento e svolgimento dei progetti proposti".