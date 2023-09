“Racconta il tuo mondo” E scrivi un libro insieme a un Premio Strega: iniziativa ad Arona

Il contest per giovani scrittori porterà 16 talentuosi vincitori in tour per le biblioteche.

Iniziativa ad Arona

Quest’anno le Biblioteche del Sistema Bibliotecario B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino, www.bant.erasmo.it) sono a caccia di giovani talenti della scrittura! Dal sodalizio con l’autrice Paola Zannoner, già vincitrice del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2018, nasce l’idea di un contest dedicato a studentesse e studenti della fascia 13-15 anni – “Racconta il tuo mondo”.

A partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre, i candidati potranno inviare un breve elaborato originale dove parlano di sé e della propria passione per la scrittura. 16 di loro saranno selezionati per prendere parte a un corso di scrittura creativa tenuto proprio da Zannoner, alla scoperta del mondo dell’oggetto libro e dell’editoria. In queste lezioni si procederà a creare una propria opera che verrà successivamente revisionata ed elaborata con il resto del gruppo; verranno poi accompagnati alla casa editrice per scoprire il processo di creazione materiale dei libri. I 16 racconti verranno pubblicati in una raccolta che le scrittrici e gli scrittori, insieme alla loro mentore, presenteranno nelle biblioteche e librerie della zona.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, interviene: “Un mondo, quello della scrittura, che non conosce età e il piacere che dona è di grade arricchimento così questa opportunità diventa per i nostri ragazzi un’occasione da cogliere”.

Il libro sarà a disposizione in tutte le biblioteche del BANT e nel catalogo digitale.