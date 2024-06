Spettacolo "La Città Ideale" - Opera in Musica rimandato a giovedì alla Rocca di Arona

Giovedì 27 giugno alle 20 al Parco della Rocca di Arona si terrà lo spettacolo "La città ideale"- Opera in musica.

I dettagli

Si tratta di un percorso di creazione artistica dell'I.C. "Giovanni XXIII", vincitore del Bando SIAE "Per chi crea" 2023, realizzato in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala. Un viaggio fantasioso nella storia della Musica, dell'Arte e della Letteratura per indagare il tema della Città Ideale fino ai giorni nostri.

Insieme agli alunni e ai docenti dell'Istituto, in scena anche le Corali Anemone di Ispra, San Giorgio di Mercurago, l’orchestra Jamm del JRC di Ispra e molti straordinari professionisti, strumentisti e cantanti.

L'ingresso è gratuito (è gradita un'offerta). In allegato la Locandina dello Spettacolo.