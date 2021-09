Stasera torna il cineforum a Castelletto: ecco "Sorry we missed you"

Stasera torna la rassegna di cineforum "Un lunedì mai visto", un appuntamento da non perdere al cinema Metropolis Movie Planet.

Stasera torna il grande cinema

E’ passato un anno da quando i volontari dell’associazione “Quelli che il cinema...” ricevettero un’amara doccia fredda a pochi giorni dalla partenza dell’edizione numero 20 del cineforum della rassegna “Un lunedì mai visto”. L’anno scorso infatti, proprio quando la rassegna era pronta a decollare, con i protocolli di sicurezza approvati e la programmazione definita, la manifestazione era stata annullata a causa del ritorno alle misure restrittive per il contenimento del contagio. Ma quest’anno “Un lunedì mai visto” ripartirà proprio da dove l’avventura di questa apprezzata iniziativa si era bruscamente interrotta. La manifestazione ricomincerà infatti oggi, lunedì 13 settembre, con il film “Sorry we missed you”.

Una rassegna giunta alla 21esima edizione

"Abbiamo deciso - dice la presidente di Quelli che il cinema... Adriana Besati - di riprendere anche simbolicamente dalla pellicola che avremmo voluto proporre per il debutto dello scorso anno. Non potremo festeggiare il 20° anno di vita della nostra rassegna, e allora vorrà dire che festeggeremo con più energia il 21°. Il meccanismo alla base della rassegna è sempre lo stesso: vogliamo proporre film d’autore che non sono mai stati proiettati nei circuiti mainstream e che meritano di essere apprezzati da un pubblico di qualità. Se anche quest’anno potremo tornare a organizzare “Un lunedì mai visto” lo dobbiamo soprattutto alla lungimiranza della dirigenza del cinema Metropolis-Movie Planet che ci ha sostenuto in ogni nostra attività. Quest’anno abbiamo scelto titoli importanti e anche tre film un po’ più datati che sono stati recentemente restaurati in 4K e in UltraHd. Pellicole costose, che Movie Planet però ci ha messo a disposizione senza problemi".

Le regole per assistere allo spettacolo

Per assistere alle proiezioni sarà necessario presentarsi al multisala alle 21.15 muniti di Green Pass e della tessera Movie Planet (che è possibile sottoscrivere al prezzo di 10 euro annui, anche sul posto). Eccezionalmente, chi è in possesso della tessera dello scorso anno potrà utilizzarla anche per il 2021 senza costi aggiuntivi. Il biglietto per la proiezione singola della serata costa invece 4 euro. "La rassegna - prosegue Besati - andrà avanti ininterrottamente ogni lunedì fino al 20 dicembre. Poi, come di consueto, ci sarà una pausa natalizia e riprenderemo a gennaio con la seconda parte della manifestazione. La novità di quest’anno, Covid permettendo, sarà la realizzazione di una terza parte estiva della rassegna, per la quale abbiamo ottenuto già il sostegno della proprietà del multisala".