Un grande evento a Borgo Ticino per accendere il Natale il prossimo 8 dicembre

A Borgo Ticino arriva la manifestazione dal titolo "Accendiamo il Natale". Tutto pronto per la festa in programma il prossimo 8 dicembre.

Accendiamo il Natale arriva a Borgo Ticino

E' tutto pronto a Borgo Ticino per la grande festa dell'iniziativa dal titolo "Accendiamo il Natale". Venerdì 8 dicembre infatti, dalle 10 alle 18 il paese si animerà con le luci e i colori della festa più attesa dell'anno. Per tutta la manifestazione in paese saranno presenti le bancarelle degli hobbisti. Per presentare al meglio l'iniziativa, il sindaco Alessandro Marchese ha diffuso su Instagram un video introduttivo alla manifestazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bellastoriaborgo

Il programma completo in piazza Roma

Ma al di là dei classici mercatini di Natale, la festa prevedrà anche numerosi eventi collaterali in piazza Roma. Alle 11.30 spazio alla baby dance con Unicorno e Dinosauro, un evento pensato in particolar modo per tutti i bambini. Alle 16 sarà la volta di "Merendiamo insieme", mentre alle 16.15 i bambini potranno tornare a ballare con Unicorno e Dinosauro. Per tutte le famiglie ci sarà la possibilità di fare le foto con Babbo Natale e i suoi elfi.

Gli eventi in piazza Cerruti

Il clou della manifestazione però sarà in piazza Cerruti, dove alle 17.30 ci sarà la cerimonia di accensione dell'albero, mentre dalle 17 alle 18 la festa sarà animata dai cori natalizi del gruppo New Sound. In caso di maltempo si svolgerà solo la parte della festa costituita dall'accensione dell'albero accompagnata dai cori.