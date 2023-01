Domani inaugura il nuovo Prestofresco a Borgo Ticino

Domani, giovedì 19 gennaio, inaugura il nuovo punto vendita Prestofresco a Borgo Ticino. Il negozio avrà sette posti di lavoro per il personale del territorio.

Un nuovo supermercato a Borgo Ticino

Il punto vendita Prestofresco inaugura il 19 gennaio a Borgo Ticino, in via Modurè. L’insegna Prestofresco è presente in tutto il Piemonte con 91 supermercati di prossimità, “vicino a te!” come dice il loro slogan. Il supermercato Prestofresco avrà un banco gastronomia servito, la macelleria self service (preparata al suo interno), la panetteria, l’ortofrutta e il reparto no food, con un assortimento completo e un’ampia selezione di offerte variegate.

Materie prime eccellenti lavorate secondo la tradizione

Attenzione al territorio e alla qualità contraddistinguono l’insegna Prestofresco: tutte le settimane tecnici specialisti selezionano i migliori tagli di carne ed effettuano controlli continui su tutte le fasi della lavorazione; il banco gastronomia propone le più buone specialità di sole materie prime eccellenti lavorate secondo la tradizione.

Sette nuovi posti di lavoro per il territorio

L’apertura del nuovo punto vendita offrirà 7 nuove opportunità lavorative, portando a quasi 800 il numero di collaboratori Prestofresco. In un’ottica di continua crescita, l’azienda è sempre alla ricerca di nuovi profili per espandere la propria organizzazione (tutte le posizioni aperte visibili dal sito www.prestofresco.it).