Tanti auguri papà 2022: tre bellissimi regali per le foto più belle che ci invierete!

Torna su NovaraOggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek la tradizionale iniziativa dedicata ai papà

Torna anche quest'anno su NovaraOggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek l'iniziativa Tanti auguri papà, per il 2022 declinata sui temi "green" ed ecologici. Inviateci le vostre foto con i messaggi di auguri. Le più belle saranno premiate con tre bellissimi regali.

Preparatevi a Tanti auguri papà!

E' tutto pronto per l'edizione 2022 della nostra tradizionale iniziativa Tanti auguri papà. In corrispondenza della Festa del papà del 19 marzo, pubblicheremo sulle nostre edizioni cartacee le foto e i messaggi di auguri dei lettori di NovaraOggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek. Tutto ciò che dovete fare e inviarci le foto più tenere, curiose e divertenti con le quali vorreste esprimere il grande affetto che vi lega ai papà della vostra vita. Le foto saranno tutte pubblicate nell'uscita dei nostri settimanali del 18 marzo.

Quest'anno i papà sono tutti più "green"

Quest'anno abbiamo anche aggiunto un tema aggiuntivo al cui ispirarsi per le foto che ci invierete. Ci piacerebbe che le foto di auguri avessero in qualche modo un'ambientazione "green" e ispirata alla natura. Inviateci dunque preferibilmente foto dei vostri papà che giocano con i figli nella natura, che lavorano all'orto, che fanno una passeggiata in un ambiente naturale...

Sono previsti tre bellissimi regali

La principale novità di quest'anno è rappresentata però dai regali. La nostra redazione ringrazierà per le foto più belle che ci invierete con i seguenti regali:

Al primo classificato un soggiorno al Castello di Montaldo Day&Night per due persone. Il meraviglioso complesso in provincia di Torino è costituito da un hotel, una spa, una struttura pensata per i matrimoni e uno spazio dedicato ai congressi. Con il premio in palio si avrà accesso a un pacchetto che comprende: 1 percorso Day Spa Sensoriale. Un'armoniosa sequenza di cerimonie guidate attraverso gli spazi del nostro Thermarium, la grande sauna finlandese, le biosaune, il bagno turco, le aree acqua e relax. Un Maestro di Sauna e Hammam vi accompagnerà per farvi vivere momenti di straordinario benessere e rilassamento; tisane e frutta fresca disponibili nell’area relax della spa, un kit con morbido accappatoio e telo doccia, una cena romantica nell'elegante ristorante del Castello. Menù alla piccola carta dal quale scegliere due portate e il dessert. Acqua e caffè inclusi; pernottamento in camera doppia Comfort con vasca idromassaggio singola; e ricca prima colazione.

Al terzo classificato andrà invece un biglietto per due persone sullo Sky Way del Monte Bianco. Il biglietto include andata e ritorno fino a Punta Helbronner, alla stazione sommitale a 3.466 metri di altezza.

Come partecipare

Partecipare alla nostra iniziativa è semplice. A partire da lunedì 21 febbraio, inviate le vostre foto sul sito dedicato www.tantiauguripapa.it oppure attraverso i canali aperti dalle nostre redazioni. Per NovaraOggi all'indirizzo e mail info@novaraoggi.it o su Whatsapp con un messaggio al numero di telefono 349.4330860. Per Giornale di Arona e BorgomaneroWeek scrivete agli indirizzi e mail redazione@giornalediarona.it o redazione@borgomaneroweek.it o su Whatsapp al numero 350.1642466. Ricordatevi di specificare il vostro nome, il nome del papà e il vostro comune di residenza!