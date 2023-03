Arona domani: "Riapriamo gli uffici comunali anche senza appuntamento"

Arona domani presenta un'interrogazione sul tema dell'apertura degli uffici comunali della città anche senza appuntamento.

Interrogazione sugli uffici comunali

Riguarda il tema dell’apertura degli uffici comunali l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Arona Domani. "L’emergenza Covid è cambiata - scrivono i consiglieri della minoranza - molto ridotto l’impatto in città, ma molti uffici sono ancora difficilmente accessibili. Partiamo dagli sportelli dell’anagrafe. Va bene l’accesso telefonico e on line, per chi è in grado e ha gli strumenti per farlo, ma è necessario prevedere anche un accesso libero e diretto".

"Assurdo dover inviare una pec"

"E’ assurdo che si arrivi all’ufficio per consegnare documenti o chiedere un appuntamento - prosegue il comunicato di Arona domani - e viene detto di mandare una pec o di telefonare per prendere un appuntamento. Persone anziane, disabili, stranieri hanno spesso difficoltà sia a telefonare che a inviare mail e difficilmente dispongono di una pec. Altri uffici (Asl, INAIL) hanno riaperto al pubblico con accesso libero, altri purtroppo sono ancora chiusi a chi non prende appuntamento on line (INPS, Agenzia delle entrate). I servizi comunali sono i più vicini al cittadino e devono essere accessibili a tutti!".

Un segno di civiltà e di attenzione

"Il gruppo consiliare di “Arona domani” ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta affinché riferiscano circa la possibilità di ritornare ad aprire al pubblico gli sportelli comunali anche senza appuntamento soprattutto per le persone fragili. E’ un segno di civiltà e di attenzione alla cittadinanza".