Arona Domani: "Situazione insostenibile al quartiere 3 Ponti"

"Vogliamo portare all'attenzione dell'Amministrazione il grave problema del transito continuo e incontrollato, di centinaia di Tir che si recano al deposito ferroviario passando dalle vie General Chinotto, 2 Giugno e XIV Aprile" così i consiglieri di minoranza di Arona Domani in un'interrogazione.

Il testo

"Questi mezzi pesanti, in spregio alle regole che il Comune aveva imposto, circolano in orari vietati dall'ordinanza, a velocità sostenute. Arrivi e partenze non sono controllati dalle vedette che dovrebbero accompagnare tali mezzi al cantiere, cosi spesso capita che si incrociano nella via larga meno di 4 metri entrando in proprietà private creando danni e situazioni di disagio.

Nelle abitazioni adiacenti si avvertono vibrazioni e forti rumori non solo di giorno, ma anche di notte.

Nel mese di marzo ben 63 abitanti della zona hanno già inviato una lettera al Sindaco per presentare il loro disagio, ma non hanno avuto risposte. Si sono, dunque, rivolti a noi come opposizione chiedendo un nostro intervento a loro sostegno.

Con la presente, condividendo le ragioni dei cittadini aronesi, considerato che il passaggio dei tir è difficilmente evitabile,, salvo prevedere (come forse possibile) che il materiale arrivi direttamente tramite ferrovia, chiediamo all'Amministrazione:

Il rispetto degli orari indicati dal Comune nelle ordinanze emesse, con il relativo controllo da parte della polizia municipale. Il passaggio dei tir è solo una parte del problema, l'altro maggiormente invasivo è il forte e fastidioso inquinamento acustico pari a 8 ore giornaliere, insieme a quello ambientale, per dispersione di polveri sottili prodotta dal lavoro in essere.

Se è vero che i lavori interesseranno tutto il 2023 e 2024

Se, a lavori ultimati, il deposito ferroviario e la linea ferroviaria diventerà sede di transito dei treni merci.

di riferire in merito al progetto di raddoppio della linea Vignale-Oleggio-Arona, in particolare in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori e dell'impatto che esso avrà sia per la realizzazione delle opere che per l'aumento del traffico merci;

che vengano comunque installati, nei pressi del cantiere della ferrovia, idonei pannelli fonoassorbenti atti a contenere il disagio, pannelli che, se ben posizionati e di dovuta altezza, potrebbero, oltre al rumore, contenere anche parte del pulviscolo prodotto.

Riteniamo che questo intervento sia il minimo che possa essere fatto a salvaguardia della vivibilità del quartiere".