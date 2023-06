Arona Domani: "Vogliamo un consiglio comunale straordinario sui fatti di Piazza San Graziano"

"Chiediamo un consiglio comunale straordinario sui fatti di piazza San Graziano". E' questa la richiesta dei consiglieri comunali di Arona Domani Roberto Buttà Roberto, Carla Torelli, Nehza Ed Doumi e Camillo Cavanna in seguito ai "gravi incidenti accaduti in Piazza San Graziano e chiediamo una relazione dettagliata sulle misure che l’amministrazione intende prendere per salvaguardare l’ordine pubblico in centro città".

La risposta di Monti

Il sindaco Federico Monti però respinge la richiesta: "In merito alla nota dei consiglieri di minoranza circa la richiesta di convocazione di una seduta di consiglio comunale straordinario, ritengo non sia necessario indire un'adunanza straordinaria, essendo già prevista una prossima convocazione a breve per fine mese.

In riferimento ai temi, reputo che definire "gravi" tali avvenimenti sia un'aggettivazione inappropriata in quanto si tratta di attività vandaliche compiute da un gruppo di minorenni e sfociate in una rissa sedata dall'arrivo dei carabinieri, prontamente intervenuti per porre fine agli scontri, che ha dato seguito alla denuncia in particolare di un soggetto, con ruolo di "capobranco" - già seguito dai Servizi Sociali, che ha indotto i giovani a seguirlo nelle sue iniziative "moleste"".

E per quanto riguarda le misure di intervento dell'amministrazione comunale per fronteggiare la situazione "ricordo che l'ordine pubblico - chiarisce il primo cittadino - è materia esclusiva delle Forze dell'Ordine. Tuttavia, é stata mia premura convocare immediatamente lo scorso 9 giugno una riunione con i carabinieri e la polizia locale, alla presenza dell'assessore alla sicurezza, polizia locale e cultura della legalità Tullio Mastrangelo, nella quale sono state definite le attività di presidio di Piazza San Graziano e del sagrato della Chiesa San Graziano.

Nello specifico si opererà secondo queste modalità: una pattuglia della Polizia Locale - venerdi e sabato sera - controllerà Piazza San Graziano fino al termine del servizio; due mezzi della vigilanza saranno presenti nei pressi del sagrato della Chiesa per evitare assembramenti, in considerazione del fatto che i controlli rappresentano un forte deterrente ed elemento di disturbo per l'aggregazione del branco; infine, una pattuglia dei Carabinieri effettuerà più sopralluoghi nel corso delle medesime serate. Questa modalità di sorveglianza del territorio proseguirà fino a quando Piazza San Graziano non tornerà a essere un luogo sicuro".

La contro replica di Arona Domani

"I Consiglieri di Arona Domani hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario perché l'Amministrazione relazioni sui gravi incidenti accaduti in Piazza San Graziano e le misure che l’amministrazione intende prendere per salvaguardare l’ordine pubblico in centro città.

Il Sindaco risponde minimizzando il problema e dicendo che non è necessario indire un'adunanza straordinaria.

Il punto, però, è che non è il Sindaco a decidere se convocare o meno il consiglio, ma il suo Presidente, che è tenuto a farlo a norma di regolamento.

Vista l'importanza del tema sarebbe bene inoltre che la discussione non sia accorpata ad altre sessioni ordinarie.

Riteniamo invece che il tema meriti che vi sia dedicata una seduta specifica e nel merito come da richiesta.

Al Presidente del consiglio chiediamo di agire come da regolamento, già particolarmente restrittivo sui diritti della minoranza.

Al sindaco di evitare di interferire in campi non di sua competenza. Compito suo sarà riferire in merito a quanto richiesto dai consiglieri di minoranza."