Arona è polemica sui lavori per la fibra ottica: "Disastro estetico"

Il gruppo di minoranza di Arona Domani punta il dito sui lavori in corso in città per la posa della fibra ottica.

"Sottoservizi: ci sono o non ci sono?"

"Da alcuni giorni possiamo assistere in diverse località di Arona, alla realizzazione degli scavi per la posa della fibra ottica.

Il risultato, in particolare in viale Baracca (ma non solo), è sotto gli occhi di tutti.

Siamo consapevoli che lo scavo con mini trincea rappresenta allo stato la soluzione meno onerosa per le imprese, il risultato tuttavia lascia perplessi, soprattutto se se considera che i lavori hanno interessato marciapiedi rifatti non più tardi del 2016.

Come gruppo consigliare abbiamo depositato una interrogazione per chiedere all’Amministrazione di sapere se la posa della fibra ottica non avrebbe potuto essere realizzata utilizzando, se presente, la rete di sottoservizi.

Risulta infatti che nel 2016 l’ex Sindaco di Arona aggiornando la popolazione sulle opere pubbliche in corso avesse, con una certa enfasi, affermato che “in tutti i cantieri dei marciapiedi stiamo aggiungendo cavidotti per la futura banda larga in modo che appena Telecom farà partire i lavori già stabiliti in quelle aree non si dovrebbe bucare più”.

Delle due l’una. O i cavidotti c’erano e non sono stati utilizzati, o in viale Baracca i marciapiedi sono stati fatti senza mettere i cavidotti.

Nel regolamento appena adottato per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini stradali veniva previsto che "lo scavo dovrà essere collocato come prescritto dall’art. 4 del DECRETO 1 ottobre 2013"...che dice che le infrastutture digitali sono poste preferibilmente "all'esterno del marciapiede"...(sempre che non ci siano già sottoservizi)".

Secondo i consiglieri inoltre i lavori per la posa della fibra renderebbero pericolosa la pista ciclabile sul lungolago per i ciclisti, oltre al <disastro estetico> così definito.