Arona: Italia Viva boccia Gusmeroli per la crisi di maggioranza e la "sua" ciclabile

Sono mesi turbolenti per i cittadini aronesi. Dopo la crisi politica che ha portato il comune al commissariamento, da giorni infiamma la polemica sulla nuova ciclabile di Mercurago. Su entrambi i temi si è voluto esprimere con fermezza il Coordinamento provinciale di Italia Viva guidato da Fausto Ferrara.

Nella foto la stretta di mano tra Monti, Carla Torelli e Fausto Ferrara, alleati alle prossime elezioni.

Il comunicato di Italia Viva

Questo il comunicato diffuso dal coordinamento locale del partito guidato a livello nazionale da Matteo Renzi, e che circa un mese fa, a novembre, ha dichiarato il suo sostegno al sindaco uscente Federico Monti in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Italia Viva rimane allibita dalle continue dichiarazioni a mezzo stampa dell’onorevole Gusmeroli. Era risaputo che il sindaco fosse in minoranza nella Giunta e in consiglio comunale. Gusmeroli era il detentore della maggioranza. Nessun dubbio quindi in merito alla sua responsabilità della crisi. Riteniamo che l’onorevole abbia sbagliato modi - crisi aperta sui social e non nella dovuta sede istituzionale - e tempi - 9 i mesi dall’apertura crisi alle votazioni -, ben 3 i trimestri di commissariamento a cui sottopone per sua scelta la città. Un tempo lungo di sola amministrazione ordinaria.

E in merito alla ciclabile: "Al giudizio negativo di buona parte della città sulla crisi, si aggiunge, soprattutto nei quartieri interessati, quello sulla pista ciclabile da lui fortemente voluta. Il continuo tentativo di stravolgere la realtà, con narrazioni non veritiere, è forse un segnale di debolezza teso a nascondere una scelta infelice".